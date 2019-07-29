МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ НА ПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДСТВА СО СРОКОМ СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ

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Защита поверхности

Высокая степень защиты поверхностей от разрушения

Высокая пожаробезопасность

Безопасность. Класс горючести Г 1

WHITEBASE

НАША ПРОДУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

25 ЛЕТ

Срок службы

Наша краска прослужит вам до 25 лет

400 ЦИКЛОВ

Морозостойкость

Морозостойкость готового покрытия не менее 400 циклов

120 Мпа

Устойчивость к воде

Водонепроницаемость – давление 0,001 МПа в течение 120 ч

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Универсальность полимерных красок

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Широкая сфера применения продукции. Более 20 базовых цветов

02

Надежность полимерных материалов

НАДЕЖНОСТЬ
Немецкое качество. Наличие сертификатов

03

Экономия

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Низкий расход материала

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Гидроизоляция металлической кровли. Готовые решения

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ
Гидроизоляция мягкой кровли. Готовые решения

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ
Гидроизоляция металлической кровли. Готовые решения

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНОВ
Гидроизоляция фундамента. Готовые решения

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Гидроизоляция металлической кровли. Готовые решения

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Защита промышленного пола. Готовые решения

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОЛОВ
Защитное покрытие спортивных площадок. Готовые решения

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Защитное покрытие для фасада. Готовые решения

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ФАСАДА

ПРИМЕРЫ РАБОТ

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