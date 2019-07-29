МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ НА ПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДСТВА СО СРОКОМ СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ
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Высокая степень защиты поверхностей от разрушения
Безопасность. Класс горючести Г 1
WHITEBASE
НАША ПРОДУКЦИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
25 ЛЕТ
Срок службы
Наша краска прослужит вам до 25 лет
400 ЦИКЛОВ
Морозостойкость
Морозостойкость готового покрытия не менее 400 циклов
120 Мпа
Устойчивость к воде
Водонепроницаемость – давление 0,001 МПа в течение 120 ч
01
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Широкая сфера применения продукции. Более 20 базовых цветов
02
НАДЕЖНОСТЬ
Немецкое качество. Наличие сертификатов
03
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Низкий расход материала
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ ОТ 300 КВ.М С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОЙ КРОВЛИ WHITEBASE
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